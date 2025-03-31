Если вы хотите сохранить тепло в доме без отопления, это вполне возможно сделать, сообщает 24 Канал. Для этого вам вообще не придется тратить деньги – только запомните несколько хитростей.

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Не перекрывайте дорогу теплу

Если отопление в вашем доме все еще работает, вам нужно убедиться, что перед батареями не расставлена мебель, длинные шторы или другие вещи, которые могут поглощать до 20% тепловой энергии.

Заклейте щели в окнах

Если в вашем доме старые окна, тогда немало тепла из дома теряется именно через них – до 40%. Учитывайте, что в таком случае нужно провести несколько элементарных мероприятий по теплоизоляции – даже они помогут повысить температуру в доме на 4 – 5 градусов.

Наклейте фольгу на две стороны ДСП и разместите его на стене с батареей – так вы можете также повысить теплоотдачу радиатора на 20%. Кроме того, проветривайте помещение только в течение 10 – 15 минут. Если окна приоткрыты часами, через них теряется очень много тепла.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как можно сэкономить на электричестве дома – ведь всего два прибора съедают более четверти света в счетах.

Используйте жалюзи

Так, обычные жалюзи или короткие шторы, не перекрывают батарею, могут существенно повысить температуру дома и помогут избежать потери тепла. Тяжелые шторы и занавески помогают удерживать в доме нагретый воздух.



Шторы и жалюзи сохраняют тепло / Фото Pexels

Постелите или повесьте ковер

Выбор напольного покрытия играет важную роль в сохранении тепла. Например, если вы имеете голый паркетный пол, совсем нелишним будет украсить его ковром – это не только освежит вид комнаты, но и поможет ее утеплить. А для того, чтобы тепло не "утекало" сквозь стены, их также можно закрыть коврами.

Добавьте декор

Изоляция – это не только заклеивание щелей в окнах и стенах и развешивание штор. Если вы завешаете стены картинами, фотографиями в рамках, заставите книжными полками и другими предметами, вы создадите на них дополнительный слой и так затрудните выход тепла.

Установите окна с двойным стеклом

Двойное стекло в окнах имеет прекрасные теплосберегающие свойства. Обычно двойные стеклопакеты стоят дорого, но они точно оправдают себя позже и помогут эффективнее сохранять тепло в доме.