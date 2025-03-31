Как сохранить тепло в доме без отопления: элементарные и действенные лайфхаки
- Для сохранения тепла в доме нужно не перекрывать дорогу теплу, заклеить щели в окнах, использовать фольгу для повышения теплоотдачи радиаторов и проветривать помещение не дольше 10-15 минут.
- Использование жалюзи, ковров и дополнительного декора на стенах помогает сохранить тепло, а установка окон с двойным стеклом предоставляет отличные теплосберегающие свойства.
Даже весной все еще случаются прохладные дни, и поэтому важно знать, какие именно методы помогут без проблем поддержать квартиру теплой.
Если вы хотите сохранить тепло в доме без отопления, это вполне возможно сделать, сообщает 24 Канал. Для этого вам вообще не придется тратить деньги – только запомните несколько хитростей.
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Не перекрывайте дорогу теплу
Если отопление в вашем доме все еще работает, вам нужно убедиться, что перед батареями не расставлена мебель, длинные шторы или другие вещи, которые могут поглощать до 20% тепловой энергии.
Заклейте щели в окнах
Если в вашем доме старые окна, тогда немало тепла из дома теряется именно через них – до 40%. Учитывайте, что в таком случае нужно провести несколько элементарных мероприятий по теплоизоляции – даже они помогут повысить температуру в доме на 4 – 5 градусов.
Наклейте фольгу на две стороны ДСП и разместите его на стене с батареей – так вы можете также повысить теплоотдачу радиатора на 20%. Кроме того, проветривайте помещение только в течение 10 – 15 минут. Если окна приоткрыты часами, через них теряется очень много тепла.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как можно сэкономить на электричестве дома – ведь всего два прибора съедают более четверти света в счетах.
Используйте жалюзи
Так, обычные жалюзи или короткие шторы, не перекрывают батарею, могут существенно повысить температуру дома и помогут избежать потери тепла. Тяжелые шторы и занавески помогают удерживать в доме нагретый воздух.
Шторы и жалюзи сохраняют тепло / Фото Pexels
Постелите или повесьте ковер
Выбор напольного покрытия играет важную роль в сохранении тепла. Например, если вы имеете голый паркетный пол, совсем нелишним будет украсить его ковром – это не только освежит вид комнаты, но и поможет ее утеплить. А для того, чтобы тепло не "утекало" сквозь стены, их также можно закрыть коврами.
Добавьте декор
Изоляция – это не только заклеивание щелей в окнах и стенах и развешивание штор. Если вы завешаете стены картинами, фотографиями в рамках, заставите книжными полками и другими предметами, вы создадите на них дополнительный слой и так затрудните выход тепла.
Установите окна с двойным стеклом
Двойное стекло в окнах имеет прекрасные теплосберегающие свойства. Обычно двойные стеклопакеты стоят дорого, но они точно оправдают себя позже и помогут эффективнее сохранять тепло в доме.