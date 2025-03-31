Як зберегти тепло в оселі без опалення: елементарні і дієві лайфхаки

Навіть навесні все ще трапляються прохолодні дні, і тому важливо знати, які саме методи допоможуть без проблем підтримати квартиру теплою.

Якщо ви хочете зберегти тепло в оселі без опалення, це цілком можливо зробити, повідомляє 24 Канал. Для цього вам взагалі не доведеться витрачати гроші – тільки запам'ятайте кілька хитрощів.

Цікаво Помийте вікна в цей час перед Великоднем: залучите в дім щастя та гроші

Не перекривайте дорогу теплу

Якщо опалення у вашому домі все ще працює, вам потрібно переконатися, що перед батареями не розставлені меблі, довгі штори чи інші речі, які можуть поглинати до 20% теплової енергії.

Заклейте щілини у вікнах

Якщо у вашому домі старі вікна, тоді чимало тепла з дому втрачається саме через них – до 40%. Зважайте, що у такому випадку потрібно провести кілька елементарних заходів з теплоізоляції – навіть вони допоможуть підвищити температуру в домі на 4 – 5 градусів.

Наклейте фольгу на дві сторони ДСП та розмістіть його на стіні з батареєю – так ви можете також підвищити тепловіддачу радіатора на 20%. Окрім того, провітрюйте приміщення тільки протягом 10 – 15 хвилин. Якщо вікна прочинені годинами, через них втрачається дуже багато тепла.

До речі, раніше ми розповідали про те, як можна заощадити на електриці вдома – адже всього два прилади з'їдають понад чверть світла у рахунках.

Використовуйте жалюзі

Так, звичайні жалюзі чи короткі штори, що не перекривають батарею, можуть суттєво підвищити температуру вдома та допоможуть уникнути втрати тепла. Важкі штори та фіранки допомагають утримувати в оселі нагріте повітря.



Штори та жалюзі зберігають тепло / Фото Pexels

Постеліть або ж повішайте килим

Вибір підлогового покриття відіграє важливу роль у збереженні тепла. Наприклад, якщо ви маєте голу паркетну підлогу, зовсім незайвим буде прикрасити її килимом – це не тільки освіжить вигляд кімнати, але й допоможе її утеплити. А для того, аби тепло не "тікало" крізь стіни, їх також можна закрити килимами.

Додайте декор

Ізоляція – це не тільки заклеювання щілин у вікнах та стінах та розвішування штор. Якщо ви завішаєте стіни картинами, фотографіями в рамках, заставите книжковими полицями та іншими предметами, ви створите на них додатковий шар та так ускладните вихід тепла.

Встановіть вікна з подвійним склом

Подвійне скло у вікнах має чудові теплоощадні властивості. Зазвичай подвійні склопакети коштують дорого, але вони точно виправдають себе пізніше та допоможуть ефективніше зберігати тепло в домі.