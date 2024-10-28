Соль давно уже известна, как один из мощных ингредиентов для прочистки труб, пишет Sante +. Ее весомыми плюсами являются доступность, эффективность и экологичность, поскольку соль является отличной альтернативой агрессивным химическим жидкостям.

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Прочистить канализацию солью можно с помощью двух простых способов. Можете воспользоваться любым из них.

Как прочистить канализацию солью и содой

Замечательный эффект для прочистки канализации имеет сочетание соды и соли. Эти два ингредиента имеют абразивные свойства, поэтому вместе образуют мощное средство для удаления пищевых остатков в трубах.

Сначала надо нагреть стакан воды и смешать в ней 50 граммов соли и 50 граммов пищевой соды. Эту горячую смесь надо вылить в раковину и применить вакуум для проталкивания движений вперед и назад. После этого включите теплую воду, чтобы прочистить трубы.



Соль помогает прочистить забитую трубу / Фото Pexels

Как прочистить канализацию солью и уксусом

Кислый уксус и щелочная соль вместе создают такую химическую реакцию, которая способна убрать любые засоры. В 250-миллиграммовом стакане уксуса растворите 120 граммов соли. Смесь хорошо перемешайте и залейте в трубы. Тогда подождите 30 минут, чтобы компоненты начали действовать.

Трубу надо промыть горячей водой, смешав ее с небольшим количеством средства для мытья посуды. Оставьте на несколько минут и тогда еще раз смойте теплой водой.

Даже соль сама по себе является действенной. Для этого надо наполнить раковину горячей водой и на каждый литр воды всыпать 50 граммов соды. Тогда снимите пробку и дайте соленой воде вытечь через трубы.

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Чтобы разблокировать засор, можно использовать дренажную змейку. Для этого вам нужен сантехнический трос, состоящий из рукоятки и стальной пружины, которую надо просунуть глубоко в трубу. Тогда надо сделать обороты и вытянуть змейку наружу, чтобы вытянуть всю грязь, которая забила канализацию.