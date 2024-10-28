Сіль давно вже відома, як один із потужних інгредієнтів для прочищення труб, пише Sante +. Її вагомими плюсами є доступність, ефективність та екологічність, оскільки вона є чудовою альтернативою агресивним хімічним рідинам.

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Прочистити каналізацію сіллю можна за допомогою двох простих способів. Можете скористатися будь-яким з них.

Як прочистити каналізацію сіллю та содою

Чудовий ефект для прочищення каналізації має поєднання соди та солі. Ці два інгредієнти мають абразивні властивості, тому разом утворюють потужний засіб для видалення харчових залишків у трубах.

Спочатку треба нагріти склянку води й змішати у ній 50 грамів солі та 50 грамів харчової соди. Цю гарячу суміш треба вилити в раковину й застосувати вакуум для проштовхування рухів вперед та назад. Після цього увімкніть теплу воду, щоб прочистити труби.



Сіль допомагає прочистити забиту трубу / Фото Pexels

Як прочистити каналізацію сіллю та оцтом

Кислий оцет та лужна сіль разом створюють таку хімічну реакцію що здатна прибрати будь-які засмічення. У 250-міліграмовій склянці оцту розчиніть 120 грамів солі. Суміш добре перемішайте та залийте в труби. Тоді зачекайте 30 хвилин, щоб компоненти почали діяти.

Трубу треба промити гарячою водою, змішавши її з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Залишіть на кілька хвилин і тоді ще раз змийте теплою водою.

Навіть сіль сама по собі є дієвою. Для цього треба наповнити раковину гарячою водою й на кожен літер води всипати 50 грамів соді. Тоді зніміть пробку та дайте солоній воді витекти через труби.

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Щоб розблокувати засмічення, можна використовувати дренажну змійку. Для цього вам потрібен сантехнічний трос, що складається з рукоятки та сталевої пружини, яку треба просунути глибоко в трубу. Тоді треба зробити оберти й витягнути змійку назовні, щоб забрати увесь бруд, який забив каналізацію.