Казалось бы, подогреть блюдо в микроволновке – это самое простое, что вы можете представить. Но иногда случается так, что блюдо прогревается совсем неравномерно – часть становится горячей, а остальное остается холодным. И у этого явления есть простое объяснение: вы неправильно ставите тарелку в микроволновку.

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Как правильно греть пищу в микроволновке

Почему же ваше блюдо греется так неравномерно? Все дело в том, что микроволны сосредоточены в центре микроволновки, и из-за этого, когда вы ставите тарелку в центре вращающегося поддона,, посередине еда разогревается, а по краям остается холодной.



Греть еду нужно правильно / Фото Pexels

Но исправить это чрезвычайно просто – устанавливайте тарелку так, чтобы она была не в центре поддона, а ближе к его краю, и тогда еда будет греться и быстро, и равномерно, а не только в центре. Еще один лайфхак – старайтесь перед этим равномерно разделить продукты по тарелке.

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Всего одно это действие поможет сохранить ваши продукты теплыми, свежими и вкусными. Также не забывайте использовать специальную крышку для микроволновки – так продукты будут греться быстрее, а вам потом не придется тратить слишком много времени на то, чтобы отчистить ее от остатков продуктов и налипшего жира.