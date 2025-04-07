Перед тем, как вы спрячете пуховик в кладовку до следующей зимы, нужно его постирать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Так вы не столкнетесь с неприятными пятнами, когда придется срочно достать его в следующем ноябре или декабре.

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Как правильно стирать пуховик?

Перед тем, как начинать любую стирку, вам обязательно сначала нужно определить тип утеплителя вашей пуховой куртки, а также различные инструкции производителя. Для этого обратите внимание на этикетку, что есть на вашей одежде. Наполнение вашего пуховика определять способ, в который вы должны его стирать.

Если в вашей куртке за наполнитель настоящий пух – он не такой хрупкий, как вам может показаться. Он достаточно прочный, и за такой одеждой достаточно легко ухаживать с помощью регулярной домашней стирки.

Впрочем, одно важное правило – пух нельзя отбеливать или партить с ополаскивателем. Для стирки такого пуховика вам нужно выбрать деликатный цикл с холодной водой, а потом добавить мягкое, безопасное моющее средство. Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы полностью удалить остатки мыла.

Пуховик также можно постирать вручную – и если вы хотите быть особенно осторожными, или же на этикетке куртки указано, что ее нельзя стирать в машинке, это будет лучшим вариантом.



Пуховик нужно стирать осторожно / Фото Pexels

Для этого вам нужно будет сначала замочить пуховик на полчаса в воде с моющим средством, а после стирки несколько раз качественно прополоскать куртку.

Кстати, важно стирать не только пуховики, но и подушки в вашем доме. Как часто на самом деле нужно это делать, мы уже рассказывали ранее.

Но самый важный этап в любом способе стирки пуховика – это сушка. На воздухе делать это не стоит, ведь тогда он будет сохнуть достаточно долго, и пух может слипнуться, а внутри образуется плесень. Чтобы высушить, положите пуховик на большое полотенце и сверните его, чтобы выжать лишнюю воду.

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Если же ваша куртка имеет синтетический наполнитель, тогда постирать ее будет даже проще, чем почистить пух. Шаги те же, однако воздержитесь от использования ополаскивателя и отбеливателя. Используйте также теннисные мячики или специальные мячи, чтобы наполнитель внутри пуховика не сбился.