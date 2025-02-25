Стекло – это важный материал для многих бытовых вещей – часов, смартфонов, окон, очков и тому подобное. И если из-за неосмотрительного обращения с ними на предметах появились царапины, расстраиваться преждевременно не стоит – все еще можно исправить, сообщает 24 Канал.

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Как убрать царапины со стекла зубной пастой

Этот метод – один из самых простых, и его может использовать каждый, и он все еще остается достаточно действенным. Так можно вернуть привлекательный вид очкам, часам и экранам различных гаджетов.

Для этого нужно потереть влажной тканью поврежденную поверхность, а тогда на ватный диск выжать немного зубной пасты. Круговыми осторожными движениями потрите стекло с царапинами, а после этого протрите его салфеткой.

Если вы сразу не заметите желаемого результата, процедуру можно повторить. Абразивные вещества в составе пасты помогут обновить стекло быстро и безопасно.



Зубной пастой можно убрать царапины / Фото Pexels

Как обновить стекло аммиаком

Аммиак – это достаточно полезное вещество для удаления царапин со стекла. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, нужно замешать 15 граммов сухого аммиака и пол-литра воды. В растворе смочите ватный диск и обрабатывайте стекло, пока царапины не исчезнут. Обычно это занимает всего несколько минут.

Лак для ногтей

У каждого дома найдется баночка лака для ногтей – этот раз вам понадобится прозрачный, ведь он останется незаметным на любом стекле. Сперва поверхность нужно будет обезжирить, а уже после этого нанести лак на царапину кисточкой. А излишки уберите шпателем, чтобы лак не был заметным.

После того, как лак высохнет, его нужно аккуратно заполировать мелкозернистой наждачной бумагой.

Пищевая сода

Она полезна не только на кухне, но и когда нужно отремонтировать какое-то стекло. Чтобы устранить ею царапины, нужно смешать ее с водой в пропорции 1:1, а тогда густой пастой натереть царапины круговыми движениями. После процедуры стекло нужно вымыть чистой водой, а потом и средством для мытья стекол.

Как убрать царапины с лобового стекла?

Если повреждения неглубокие, то здесь на помощь придет WD-40. Точный состав этой смазки-аэрозоли хранится в тайне, но она точно поможет вам убрать и грязь, и неглубокие потертости с лобового стекла.

Нужно равномерно распылить средство по всей поверхности и потереть мягкой тряпкой без ворса или салфеткой. Подождите, пока средство просохнет, а тогда вы заметите, что мелкие дефекты на стекле исчезли бесследно.