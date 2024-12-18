Иногда налет на унитазе может стать серьезной проблемой: он въедается в эмаль и для того, чтобы отмыть туалет, нужно приложить немало усилий, сообщает 24 Канал. К счастью, всего одно средство, что найдется на каждой кухне, может помочь.

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Как отмыть налет с унитаза?

Для того, чтобы быстро и эффективно очистить туалет, вам понадобится уксус – это средство может быть полезным не только на кухне, но и в уборке. Все, что стоит сделать – это налить 150 – 200 миллилитров средства в миску и подогреть ее на плите. После этого уксус уже готов к использованию.

Также нужно будет воспользоваться бумажными полотенцами – их порвите на маленькие кусочки, замочите в уксусе и налепите на известковый налет. После этого оставьте средство на час, чтобы оно подействовало как следует. Однако, зависимости от объемов налета, вам может понадобиться оставить средство и на дольше.



Унитаз можно легко почистить / Фото Pexels

Если налет отходит от унитаза, тогда бумагу можно снимать и чистить его обычной губкой. Если нет – стоит подождать еще немного. В идеале после использования уксуса налет просто начнет отваливаться кусками.

Но это не единственный способ привести в порядок ваш туалет. Также вы можете использовать и несколько других средств, которые будут не менее действенными.

Сода и уксус

Немного увлажните поверхность унитаза, а после этого обильно присыпьте его содой, не пропуская ни одного участка. Оставьте так на 30 минут, и за это время сода вступит в реакцию с загрязнениями и начнет их разрушать.

Полейте соду уксусом и наблюдайте за реакцией – она сделает грязь мягкой, и вы легко сможете очистить ее.

Порошок горчицы

Для этого метода нужно сделать горчичную смесь: смешайте две столовые ложки сухой горчицы и 2 столовые ложки лимонной кислоты, а также 4 ложки крахмала. Тонкой струйкой выливайте воду, постоянно помешивая, пока не получите кашицу.

Тогда смесь нанесите на поверхность унитаза и равномерно распределите. Оставьте на полчаса, а после этого потрите щеткой и смойте остатки водой.