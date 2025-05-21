Если вы заметили, что на рубашке осталось пятно от тонального крема, помады или туши, точно не стоит сразу выбрасывать вещь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Prostor. Вместо этого стоит воспользоваться элементарным способом, что поможет ее очистить.

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Как убрать пятна от помады?

Всего одно неосторожное движение – и следы помады могут надолго осесть на одежде. В таком случае последнее, что нужно делать – это паниковать. Вместо этого лучше действовать быстро, пока пигмент еще не впитался в ткань.

Уберите остатки помады с одежды чистой салфеткой или носовым платком, но не нажимайте слишком сильно и не трите. После этого стоит воспользоваться стиральным порошком или пятновыводителем. Дайте продукту немного впитаться, а потом промойте холодной водой. Процесс следует повторять, пока пятно не исчезнет полностью.

Кстати, быстро можно избавиться не только от пятен от помады. Ранее мы уже рассказывали, как можно отчистить пятно от кофе за считанные минуты.

Если нет порошка под рукой, пригодится средство для мытья посуды – достаточно будет нанести всего несколько капель на пятно и немного подождать.

Как убрать остатки пудры и тонального крема?

Очень часто на воротниках рубашек остаются следы от тонального крема – и избавиться от них проще, чем вы можете представить. Если это произошло только что, тогда стоит, как и в случае с помадой, воспользоваться бумажным полотенцем или чистой тканью, чтобы убрать остатки косметики.



Пятна от тонального крема можно убрать / Фото Pexels

Пудру довольно часто можно легко удалить сухим методом – используйте мягкую щетку или пылесос, чтобы быстро убрать ее с поверхности ткани. Главное – не растереть микрочастицы и не дать им въесться в ткань.

Но если пудру или тональный крем все же растерто, нужно воспользоваться порошком или моющим средством. И смывать его нужно обязательно в холодной воде. Но в случае с белой одеждой можно воспользоваться белизной – впрочем, будьте осторожны, чтобы не повредить ткань.

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Как убрать пятна от туши?

Остатки туши на одежде являются достаточно стойкими, ведь любая подобная косметика содержит в себе сильные цветовые пигменты, и удаление таких пятен будет нелегкой задачей. Самый простой способ – воспользоваться мылом и мягкой щеткой. Нанесите мыло на пятно и деликатно протрите, а после этого промойте ткань под холодной водой.

Также пригодится ацетон или другое средство для снятия лака – нужно нанести его на ватный диск и осторожно потереть пятно.