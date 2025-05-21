Якщо ви помітили, що на сорочці залишилася пляма від тонального крему, помади чи туші, точно не варто одразу викидати річ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Prostor. Натомість варто скористатися елементарним способом, що допоможе її очистити.

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Як прибрати плями від помади?

Всього один необережний рух – і сліди помади можуть надовго осісти на одязі. В такому випадку останнє, що потрібно робити – це панікувати. Натомість краще діяти швидко, поки пігмент ще не увібрався в тканину.

Заберіть залишки помади з одягу чистою серветкою чи носовичком, але не натискайте надто сильно і не тріть. Після цього варто скористатися пральним порошком чи плямовивідником. Дайте продукту трохи увібратися, а тоді промийте холодною водою. Процес варто повторювати, аж поки пляма не зникне повністю.

До речі, швидко можна позбутися не тільки плям від помади. Раніше ми вже розповідали, як можна відчистити пляму від кави за лічені хвилини.

Якщо немає порошку під рукою, в пригоді стане засіб для миття посуду – достатньо буде нанести всього кілька крапель на пляму та трохи зачекати.

Як прибрати залишки пудри та тонального крему?

Дуже часто на комірах сорочок залишаються сліди від тонального крему – і позбутися їх простіше, ніж ви можете уявити. Якщо це сталося щойно, тоді варто, як і у випадку з помадою, скористатися паперовим рушником чи чистою тканиною, аби забрати залишки косметики.



Плями від тонального крему можна прибрати / Фото Pexels

Пудру досить часто можна легко видалити сухим методом – використайте м'яку щітку чи пилосмок, аби швидко прибрати її з поверхні тканини. Головне – не розтерти мікрочастинки та не дати їм в'їстися в тканину.

Але якщо пудру чи тональний крем все ж розтерто, потрібно скористатися порошком чи мийним засобом. Та змивати його потрібно обов'язково у холодній воді. Але у випадку з білим одягом можна також скористатися білизною – втім, будьте обережні, аби не пошкодити тканину.

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Як прибрати плями від туші?

Залишки туші на одязі є досить стійкими, адже будь-яка подібна косметика містить у собі сильні колірні пігменти, і видалення таких плям буде нелегким завданням. Найпростіший спосіб – скористатися милом та м'якою щіткою. Нанесіть мило на пляму та делікатно протріть, а після цього промийте тканину під холодною водою.

Також у пригоді стане ацетон чи інший засіб для зняття лаку – потрібно нанести його на ватяний диск та обережно потерти пляму.