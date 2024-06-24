Сорняк между плиткой исчезнет навсегда: нужно запшикать простым раствором только раз

Сорняк между плиткой на даче может серьезно испортить вид вашего двора. Но для того, чтобы его удалить, не обязательно использовать химикаты или вырывать их вручную.

Сорняки на твердых поверхностях могут вызвать немало неудобств для хозяев. И это уже не говоря о том, что они просто выглядят некрасиво. Впрочем, избавиться от них может быть проще, чем вы думали.

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Как удалить сорняк между плиткой

Существует одно простое и чрезвычайно эффективное решение проблемы с сорняками. И средство, которое вам поможет, скорее всего, уже стоит на вашей кухне. Вам понадобится только белый уксус для того, чтобы убрать сорняки с плитки и брусчатки.

Оказывается, такой простой продукт может творить чудеса не только внутри дома; его можно использовать и в саду и во дворе для того, чтобы истребить все нежелательные сорняки. Но использовать его в чистом виде все же не стоит. Прежде всего вам нужно сделать раствор: смешайте одну часть белого уксуса с чашкой соли и оставьте на несколько минут.



Сорняки можно легко убрать уксусом / Фото Pexels

Также вы можете добавить немного мыла для посуды и перелить раствор в бутылку с пульверизатором. Опрыскайте им все сорняки в саду, и вам больше не придется иметь с ними дело.

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Впрочем, будьте осмотрительны: белый уксус уничтожит только открытую часть сорняков, зато корни все еще останутся внутри. Если они отрастут со временем, обработку придется провести повторно.