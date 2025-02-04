Самое сложное в уборке беспорядка и организации дома – это выбрасывать вещи. Ведь именно от чрезмерного количества вещей и начинается захламленность, и избавляться от них необходимо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Но если вы не знаете, должно ли что-то остаться, или наконец уйти из вашего дома, несколько простых вопросов помогут определить ответ.

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Есть ли у вас пространство для этой вещи?

Все мы мечтаем, чтобы дома выглядели просторными и открытыми, но достичь этого непросто, если постоянно добавлять новые и новые вещи, и при этом не убирать старые. Когда вы решаете, выбросить или оставить предмет, спросите себя, есть ли у вас для него место.

И это должно быть не место в шкафу, чтобы каждый раз, когда вы открываете дверь, вещь падала на голову. И не спрятана в дальнем углу, что сделает добирание к ней недоступным. Если для вещи нет места, это значит, что у вас много разных предметов, и пространство нуждается в очистке.

Вы используете его не на регулярной основе?

Когда речь идет о повседневных вещах, например кухонная техника, инструменты или даже одежда, стоит спросить себя, действительно ли вы пользуетесь этими предметами. Не стоит хранить что-то только потому, что оно было дорогим, или потому что оно лежит у вас годами.

Если вещь не использовалась в течение определенного времени, скорее всего, в ней и не появится потребности. Обычно стоит вспомнить, пользовались ли вы ею в течение последнего года.



Вещи, которыми вы не пользуетесь, стоит выбросить / Фото Pexels

Вы любите эту вещь?

Это простой, но эффективный и важный вопрос, который стоит себе поставить, когда ваш дом в беспорядке. Ведь расстаться с сентиментальными вещами обычно труднее всего. И спросите себя, действительно ли сохранение чего-то чтит память или поддерживает важное воспоминание, или предмет просто занимает ценное место.

Что произойдет, если вы избавитесь от вещи?

Скорее всего, если вы избавитесь от какой-то вещи, последствия будут далеко не такие катастрофические, как вы представляете. И если вы держите что-то "на потом", то стоит подумать, не будет ли проще просто купить эту вещь уже тогда, когда она вам понадобится, вместо того, чтобы занимать пространство в своем доме.

Это приносит вам деньги?

Используете ли вы эту вещь для работы и помогает ли она вам получать доход? Если ответ – да, тогда вещь однозначно стоит оставить. А если вы держите вещь исключительно из-за того, что считаете, что она стоит денег, тогда ее можно продать и забыть о ней.