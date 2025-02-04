Найскладніше у прибиранні безладу та організації дому – це викидати речі. Адже саме від надмірної кількості речей і починається захаращеність, і позбуватися їх необхідно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та якщо ви не знаєте, чи має щось залишитися, чи нарешті піти з вашого дому, кілька простих питань допоможуть визначити відповідь.

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Чи є у вас простір для цієї речі?

Всі ми мріємо, аби домівки виглядали просторими та відкритими, але досягти цього непросто, якщо постійно додавати нові й нові речі, і при цьому не прибирати старі. Коли ви вирішуєте, викинути чи залишити предмет, запитайте себе, чи є у вас для нього місце.

І це має бути не місце в шафі, аби щоразу, коли ви відкриваєте двері, річ падала на голову. І не захована у дальньому кутку, що зробить добирання до неї недоступним. Якщо для речі немає місця, це значить, що у вас забагато різних предметів, і простір потребує очищення.

Ви використовуєте його не на регулярній основі?

Коли мовиться про повсякденні речі, як-от кухонна техніка, інструменти чи навіть одяг, варто запитати себе, чи справді ви користуєтеся цими предметами. Не варто зберігати щось тільки тому, що воно було дорогим, чи тому що воно лежить у вас роками.

Якщо річ не використовувалася протягом певного часу, скоріш за все, у ній і не з'явиться потреби. Зазвичай варто пригадати, чи користувалися ви нею протягом останнього року.



Речі, якими ви не користуєтеся, варто викинути / Фото Pexels

Чи ви любите цю річ?

Це просте, але ефективне і важливе запитання, яке варто собі поставити, коли ваш дім у безладі. Адже розлучитися із сентиментальними речами зазвичай найважче. Та запитайте себе, чи справді збереження чогось вшановує пам'ять чи підтримує важливий спогад, чи предмет просто займає цінне місце.

Що станеться, якщо ви позбудетеся речі?

Скоріш за все, якщо ви позбудетеся якоїсь речі, наслідки будуть далеко не такі катастрофічні, як ви уявляєте. І якщо ви тримаєте щось "на потім", то варто подумати, чи не буде простіше просто купити цю річ вже тоді, коли вона вам знадобиться, замість того, аби займати простір у своєму домі.

Це приносить вам гроші?

Чи використовуєте ви цю річ для роботи і чи допомагає вона вам отримувати дохід? Якщо відповідь – так, тоді річ однозначно варто залишити. А якщо ви тримаєте річ винятково через те, що вважаєте, що вона коштує грошей, тоді її можна продати й забути про неї.