Иногда даже, казалось бы, чистые полотенца могут содержать неприятные запахи – в том числе и аромат плесени. Он отталкивает и может вызвать желание просто избавиться от вещи, однако не спешите. Убрать плесень можно за несколько простых шагов, которые под силу каждому.

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Как убрать запах плесени с полотенец

Для того, чтобы разобраться с надоедливой проблемой, вам понадобится несколько ингредиентов, что вы найдете у себя дома без особых усилий:

стиральный порошок;

отбеливатель;

дезинфицирующее средство для белья;

средство для удаления пятен и запаха.

Первое, что вы должны сделать перед началом любой стирки, так это проверить ярлыки ухода на полотенцах. Так вы найдете конкретные указания для стирки и не допустите очевидных ошибок. После этого отсортируйте полотенца по цвету и отделите белые от цветных. Важно не стирать только одно полотенце – иначе стиральная машина не сможет правильно балансировать во время отжима.

Добавьте в машинку стиральный порошок и кондиционер в соответствующие дозаторы и выберите интенсивный цикл с горячей водой и дополнительным полосканием.

Этот метод, простой и надежный, поможет убрать все запахи с ваших полотенец. И когда вы стираете белые, вы можете дополнительно использовать отбеливатель – не жалейте его и наливайте до максимальной линии в соответствующем дозаторе. Для цветных полотенец вы можете использовать соответствующий пятновыводитель.



Полотенца нужно правильно стирать / Фото Pexels

Почему на полотенцах появляется запах плесени?

На самом деле может быть несколько причин, из-за которых вы начнете замечать запах плесени на ваших полотенцах, но в целом он вызван бактериями, что остаются на ткани. И часто причина этому – не совсем правильная стирка в стиральной машине. Например. вы точно заметите вонь, если вовремя не вытащите полотенца после стирки.

Неправильное развешивание для сушки также может дать аналогичный результат. Полотенца должны максимально быстро высохнуть, иначе в них начнут размножаться бактерии, и в конце концов появится и запах.