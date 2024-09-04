Іноді навіть, здавалося б, чисті рушники можуть містити неприємні запахи – зокрема і аромат плісняви. Він відштовхує та може викликати бажання просто позбутися речі, проте не поспішайте. Прибрати плісняву можна за кілька простих кроків, які під силу кожному.

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Як прибрати запах цвілі з рушників

Для того, щоб розібратися із надокучливою проблемою, вам знадобиться кілька інгредієнтів, що ви знайдете у себе вдома без особливих зусиль:

пральний порошок;

відбілювач;

дезінфікуючий засіб для білизни;

засіб для видалення плям та запаху.

Перше, що ви маєте зробити перед початком будь-якого прання, так це перевірити ярлики догляду на рушниках. Так ви знайдете конкретні вказівки для прання та не припуститеся очевидних помилок. Після цього відсортуйте рушники за кольором та відокремте білі від кольорових. Важливо не прати тільки один рушник – інакше пральна машина не зможе правильно балансувати під час віджимання.

Додайте до машинки пральний порошок та кондиціонер у відповідні дозатори та оберіть інтенсивний цикл з гарячою водою та додатковим полосканням.

Цей метод, простий та надійний, допоможе прибрати усі запахи з ваших рушників. Та коли ви перете білі, ви можете додатково використати відбілювач – не жалійте його та наливайте до максимальної лінії у відповідному дозаторі. Для кольорових рушників ви можете використати відповідний плямовивідник.



Рушники потрібно правильно прати / Фото Pexels

Чому на рушниках з'являється запах плісняви?

Насправді може бути кілька причин, через які ви почнете помічати запах плісняви на ваших рушниках, але загально він спричинений бактеріями, що залишаються на тканині. І часто причина цьому – не зовсім правильне прання у пральній машині. Наприклад. ви точно помітите сморід, якщо вчасно не витягнете рушники після прання.

Неправильне розвішування для сушіння також може дати аналогічний результат. Рушники мають максимально швидко висохнути, інакше в них почнуть розмножуватися бактерії, і зрештою з'явиться і запах.