Желтизна с пластиковых окон исчезнет навсегда: избавиться от нее можно быстро

Со временем даже новенькие пластиковые окна уже не выглядят такими белоснежными, как когда-то. Пластик начинает покрываться желтизной, и не все знают, как ее очистить.

Даже если вы регулярно чистите окна, порой случается такое, что грязь появляется не только на них, но и на рамах вокруг, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". А желтые, стойкие пятна могут выглядеть непривлекательно и портить общий вид жилья.

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Чем можно почистить пластиковые окна?

К счастью, желтизну с пластиковых окон убрать вполне возможно – и сделать это довольно просто. Вот что для этого понадобится:

зубная щетка;

ватные диски;

пищевая пленка;

мочалка для мытья посуды;

тазик с водой;

сухая тряпка.

На самом деле многие вообще не уделяют внимание областям вокруг пластиковых окон – и не всегда время есть даже не то, чтобы вымыть сами окна, что уж говорить о подоконниках и рамах вокруг.



Пластиковые окна нужно вовремя чистить / Фото Pexels

А для того, чтобы почистить желтизну на окнах, вам не придется покупать ни одного дорогого средства – вполне достаточно будет одного простого продукта, что уже есть у вас дома – а именно соды. Она может и убрать плесень, и почистить налет, и поможет избавиться от желтых пятен на пластике.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно почистить швы между плиткой в ванной, чтобы они стали белоснежные.

Учитывайте, что сперва нужно мыть рамы, а уже потом окна. И только в самом конце очищают подоконники. Для того, чтобы отмыть желтизну с окон, нужно действовать так:

Уберите все лишнее с подоконника, а потом приготовьте раствор – 4 ложки соды нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста.

Нанесите средство на желтые пятна и оставьте его на 10 минут, накрыв пищевой пленкой.

После этого снимите пленку и начните втирать средство зубной щеткой.

Смойте средство мокрой тряпкой, а потом вытрите насухо.

Также для чистки желтизны на пластике из народных средств часто используют уксус, лимонную кислоту, спирт и даже зубную пасту – все эти методы могут оказаться достаточно действенными.