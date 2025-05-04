Жовтизна з пластикових вікон зникне назавжди: позбутися її можна швидко

З часом навіть новенькі пластикові вікна вже не виглядають такими білосніжними, як колись. Пластик починає вкриватися жовтизною, і не всі знають, як її очистити.

Навіть якщо ви регулярно чистите вікна, часом трапляється таке, що бруд з'являється не тільки на них, але й на рамах навколо, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". А жовті, стійкі плями можуть виглядати непривабливо та псувати загальний вигляд житла.

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Чим можна почистити пластикові вікна?

На щастя, жовтизну з пластикових вікон прибрати цілком можливо – і зробити це досить просто. Ось що для цього знадобиться:

зубна щітка;

ватні диски;

харчова плівка;

мочалка для миття посуду;

тазик з водою;

суха ганчірка.

Насправді чимало людей взагалі не приділяють увагу областям навколо пластикових вікон – і не завжди час є навіть не те, аби вимити самі вікна, що вже казати про підвіконня та рами навколо.



Пластикові вікна потрібно вчасно чистити / Фото Pexels

А для того, аби почистити жовтизну на вікнах, вам не доведеться купувати жодного дорогого засобу – цілком достатньо буде одного простого продукту, що вже є у вас вдома – а саме соди. Вона може і прибрати цвіль, і почистити наліт, і допоможе позбутися жовтих плям на пластику.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна почистити шви між плиткою у ванній, аби вони стали білосніжні.

Зважайте, що спершу потрібно мити рами, а вже потім вікна. І тільки в самому кінці очищають підвіконня. Для того, аби відмити жовтизну з вікон, потрібно діяти так:

Приберіть усе зайве з підвіконня, а тоді приготуйте розчин – 4 ложки соди потрібно змішати з невеликою кількістю води, аби вийшла густа паста.

Нанесіть засіб на жовті плями та залиште його на 10 хвилин, накривши харчовою плівкою.

Після цього зніміть плівку та почніть втирати засіб зубною щіткою.

Змийте засіб мокрою ганчіркою, а тоді витріть насухо.

Також для чищення жовтизни на пластику з народних засобів часто використовують оцет, лимонну кислоту, спирт та навіть зубну пасту – усі ці методи можуть виявитися досить дієвими.