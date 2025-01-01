Пена для бритья имеет свойство набухать после нажатия, поэтому это делает ее экономной, поскольку для выведения пятен ее понадобится совсем немного, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм эксперта по уборке Ирину Денисенко.

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Женщина рассказала о нескольких распространенных проблемах, которые могут встречаться в быту. Примите их во внимание и примените при необходимости, чтобы убедиться в действенности пены для бритья.

Пятна на матрасе

На матрасе часто можно заметить много пятен. Чтобы избавиться от них не применяя никаких химических средств, советуем воспользоваться пеной. Ее надо точечно нанести на пятна и оставить на 15 минут. Пройдитесь по пятнам губкой, а после указанного времени протрите матрас влажной тряпкой.

Пятна на коврах

Если на ковре есть пятна – не волнуйтесь. Их можно легко вывести с помощью пены для бритья. Нанесите ее на загрязненные места и оставьте на 5 – 7 минут, а потом протрите влажной тряпкой.

Пятна возле унитаза

Возле унитаза можно заметить желтые пятна. Чтобы быстро их удалить, нанесите пену на плитку. Через несколько минут она не только уберет цвет, но и нейтрализует плохой запах.

Как удалить пеной для бритья пятна: смотрите видео

Также пеной для ванны можно убрать нагар со сковородок. Пену нужно нанести на посуду и распределить по всей поверхности, оставив на 15 минут. Далее надо пройтись твердой губкой или скребком. С помощью этого лайфхака нагар должен отделиться.

Прекрасно пена для бритья удаляет почерневшие серебряные изделия. Надо всего лишь поместить их в пену на 30 минут, а затем потереть зубной щеткой. Этот лайфхак заменит вам профессиональную чистку в мастерской.

С помощью пены можно уберечь зеркало от запотевания в ванной. Надо только нанести пену на него, подождать 5 минут, а потом влажной тряпкой.