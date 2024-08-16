Уход за капустой: дачники рассказали, что делать с ней в августе и сентябре

Дачники уже начинают готовиться к сбору урожая капусты. Оказывается, уход за этим овощем в конце августа и в начале сентября надо изменить и смотреть за тем, чтобы капуста не потрескалась.

Даже в августе нельзя прекращать защищать овощи от вредителей. В августе ее еще надо подкормить.

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Уход за капустой в августе

На грядках случаются треснувшие кочаны капусты. Их сразу же надо использовать для приготовления пищи, потому что для длительного хранения они не подойдут. Чаще всего такое происходит со средними и поздними сортами.

В августе и сентябре надо подкормить только ту капусту, у которой разрослись пышные листья, а кочан маленький. Для таких случаев дачники советуют использовать калийные удобрения.

Зрелые и большие кочаны подпитывать не надо, потому что можете спровоцировать растрескивание. Нельзя делать азотные подкормки органикой или комплексные удобрения с содержанием азота.



За капустой надо ухаживать еще в августе и сентябре / Фото Pexels

Правила полива

Уже в конце лета капусту почти не надо подливать или сократить полив до минимума. В сентябре погода станет прохладнее, поэтому вода будет дольше сохраняться в почве.

Стоит избегать скачков влажности почвы. Некоторые огородники поливают грядки раз в неделю, но очень интенсивно – такое делать не стоит. В августе и сентябре полив делают только тогда, когда есть сильная дневная жара. Оптимальную влажность можно поддерживать с помощью мульчирования. Лучше всего воспользоваться древесным тисом.

Чтобы предотвратить расстрескивание, обрывайте листья по кругу, оставляя только средний корень. Это будет способствовать меньшему всасыванию влаги. Если только увидите растрескивание, сразу сделайте эту процедуру.

Говорят, что если удалять нижнее пожелтевшие и поврежденные листья, то все питательные вещества перейдут в кочан и капуста созреет более вкусной.

Как бороться с вредителями

Капустная совка – главный враг кочанов. Эта гусеница пробирается внутрь кочана и портит урожай. Чтобы защитить капусту, ее надо накрыть специальной сеткой. Чтобы защитить грядки от атак слизней – посыпьте поверхность древесной золой или песком.