Если во время своих прогулок вы также поработаете и над силой своего пресса, это может принести немало преимуществ для вашего здоровья. Например, крепкий пресс может улучшить вашу осанку, уменьшить боль в пояснице и улучшить баланс и координацию.

Интересно Кротов на участке больше не будет: как избавиться от вредителей гуманными методами

Поднимайтесь на склоны

Конечно, ходить по прямой дороге достаточно легко, а спускаться вниз – вообще приятно, но именно подъемы на склоны и холмы будут наиболее полезными для вашего пресса. Также такая ходьба привлечет и ваши ягодицы, ведь они работают над стабилизацией тела и поддержанием равновесия.

Лучше всего это делать на беговой дорожке, где вы можете контролировать все параметры. Но не хуже будет и ходьба по городу, подъем в горы или любая другая активность, которая вам нравится.

Добавьте силовую ходьбу

Силовая ходьба – это ходьба в быстром темпе с преувеличенными движениями рук. И она может улучшить не только состояние вашего пресса, но и привлечь сердечно-сосудистую систему, структуру тела и силу мышц.



Силовая ходьба очень полезна / Фото Pexels

И чем быстрее вы будете идти, тем сильнее увеличится длина вашего шага и размах рук. И основным мышцам неизбежно придется действовать сильнее, чтобы стабилизировать позвоночник.

Выполняйте выпады во время ходьбы

Стабилизация, которая нужна во время выпадов, может увеличить нагрузку на основные мышцы. Вот как вы можете выполнить такие выпады: во время шага сделайте выпад вперед, а затем повторите с другой ногой.

Выполняйте это упражнение до усталости, а затем просто идите в течение минуты - двух и повторите выпады.

Делайте перерывы на приседания

Если вы сделаете небольшой перерыв в своей прогулке для того, чтобы поприседать, это может помочь вам улучшить состояние вашего пресса. Вам не нужно заниматься этими упражнениями очень долго – но стабильность в упражнениях сделает свое дело.

Носите жилет с отягощением

Если вы будете носить с собой дополнительный вес, это увеличит интенсивность вашей ходьбы, и пресс будет задействован для того, чтобы стабилизировать ваше тело. Также вы можете брать с собой сумку или рюкзак, если у вас нет специального жилета.