Бармены давно знают об одном чрезвычайно простом способе, который может улучшить вкус даже дешевого пива. И нужен всего один ингредиент, который уже есть у вас дома.

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Как улучшить вкус пива

Оказывается, самая обычная поваренная соль может изменить вкус дешевого напитка и сделать его более насыщенным и приятным. Обычно ее добавляют в определенные сорта пива – например, в кислое или IPA, ведь это помогает усилить фруктовые ноты и уменьшить горечь в напитке.

Бармены уже много лет следят за этой тенденцией и убеждают, что сочетание соли и пива может быть чрезвычайно удачным и вкусным. Также в некоторых барах есть контейнеры, из которых соль можно насыпать прямо в бутылку или покрыть ею края стакана. А в винных магазинах соль к пиву может продаваться на кассе.



Пиво можно улучшить / Фото Pexels

Как правильно добавить соль в пиво

Этот процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд. Действовать нужно в несколько этапов, которые нельзя напутать. Сначала всегда нужно наливать пиво, а только потом добавлять соль.

Через этот продукт пиво начнет шипеть очень сильно, поэтому не забудьте, что нужно оставить немного места в стакане перед тем, как начинать трюк. И будьте готовы, что после добавления соли вкус действительно изменится – напиток станет менее шипучим и немного тяжелее.