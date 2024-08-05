Бармени давно знають про один надзвичайно простий спосіб, який може покращити смак навіть дешевого пива. І потрібний всього один інгредієнт, який вже є у вас вдома.

Цікаво Підріжте ці рослини в серпні: наступного року вони ростимуть ще пишніше

Як покращити смак пива

Виявляється, звичайнісінька кухонна сіль може змінити смак дешевого напою та зробити його більш насиченим та приємним. Зазвичай її додають у певні сорти пива – наприклад, у кисле чи IPA, адже це допомагає посилити фруктові ноти та зменшити гіркоту в напої.

Бармени вже багато років стежать за цією тенденцією та переконують, що поєднання солі та пива може бути надзвичайно вдалим та смачним. Також в деяких барах є контейнери, з яких сіль можна насипати прямо у пляшку чи покрити нею краї склянки. А в винних магазинах сіль до пива може продаватися на касі.



Пиво можна покращити / Фото Pexels

Як правильно додати сіль у пиво

Цей процес не такий простий, як може видатися на перший погляд. Діяти потрібно у кілька етапів, які не можна наплутати. Спершу завжди потрібно наливати пиво, а тільки потім додавати сіль.

Через цей продукт пиво почне шипіти дуже сильно, тож не забудьте, що потрібно лишити трохи місця у склянці перед тим, як починати трюк. Та будьте готові, що після додавання солі смак й справді зміниться – напій стане менш шипучим та трохи важчим.