Что может быть неприятнее, чем заболеть прямо перед зимними праздниками? В холодное время, чтобы избежать нежелательных простуд, стоит особенно пристально заботиться о своем иммунитете, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Чай с куркумой

Впервые этот чай возник в Японии – там измельчали корневища растения куркумы, и сейчас этот напиток все еще остается популярным во всем мире. Чай с куркумой очень известен из-за своих мощных противовоспалительных и антиоксидантных свойств. А соединение куркумин очень полезно для уменьшения воспаления в организме, сообщает диетолог Кристен Каплан.



Чай с куркумой стоит пить зимой / Фото Pexels

Зеленый чай

Этот вид чая, вероятно, можно найти почти в каждом доме, ведь это один из самых популярных видов напитка в мире. И недаром, ведь одна чашка такого чая может принести вам невероятную пользу.



Зеленый чай может быть чрезвычайно полезным / Фото Pexels

Прежде всего зеленый чай известен своим высоким содержанием антиоксидантов, в том числе и катехинов, которые имеют целый ряд преимуществ для здоровья – например снижение риска хронических заболеваний и ускорение метаболизма, улучшение мозговой деятельности и снижение риска хронических заболеваний.

Чай из шиповника

Шиповник, как и многие другие фруктовые и ягодные чаи, содержит немало витамина С. Чай из шиповника также может предложить множество антиоксидантов, а количество витаминов в нем поможет поддержать иммунитет и избежать простуд.



Шиповник полезен для иммунитета / Фото Pexels

Чай из бузины

Вы пили когда-нибудь фиолетовый чай? Бузина, которая и придает напитку этот глубокий, благородный цвет, содержит уникальные соединения, которые называются полисахаридами и помогают стимулировать иммунную систему к усиленной реакции против патогенов. Если вы хотите немного повысить иммунитет, тогда налейте себе чашечку чая из бузины.

А ежедневное употребление зеленого чая – это отличный способ поддержать здоровье сердца и снизить уровень холестерина.