Незрелый авокадо можно легко довести до зрелости в домашних условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. Для этого не надо использовать никаких дополнительных методов с солнечным светом или батареями для быстрого созревания.

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Авокадо часто добавляют к тостам, салатам, а также делают из него гуакамоле. Иногда так бывает, что оно стоит дома несколько дней и должно было бы созреть, но и самый необходимый момент все еще остается твердым. Эту проблему можно исправить очень быстро.

Как сделать авокадо спелым

Нагрейте воду до 100 градусов в чайнике, перелейте в объемную чашку и окуните туда авокадо на 2 минуты. Параллельно подготовьте миску с холодной водой с добавлением нескольких кубиков льда. После указанного времени, авокадо надо переставить в холодную воду, чтобы оно перестало готовиться. Благодаря этому методу, авокадо станет мягким, а вкус не потеряется.

Быстрый метод созревания авокадо: смотрите видео

Процесс созревания можно ускорить с помощью духового шкафа. Для этого понадобится 10 – 20 минут времени. Если завернуть авокадо в фольгу и подвергнуть теплой, то этилен начнет накапливаться и создаст идеальные условия для ускоренного созревания. Этилен – это газ, который стимулирует процесс созревания. Этот метод необходим для полноценного созревания.

Авокадо также может созреть в микроволновке. Для этого его надо вымыть и проколоть ножом или вилкой по всей поверхности, а потом разрезать его и удалить сердцевину. Каждую половинку заверните в пищевую пленку и поставьте в микроволновую печь на 30 секунд. Вынув его надо поставить в холодную воду и после этого можно использовать.