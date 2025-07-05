Подкормите этим помидоры, чтобы собрать большой урожай: проверенные средства

В июле помидоры на грядках начинают уже активно цвести и формировать первые завязи. Для того, чтобы за месяц выросло много сладких и крупных плодов, их нужно подкормить очень полезными удобрениями.

Большинство ошибочно игнорируют внесение удобрений в июле, считая, что предыдущих подкормок было достаточно, но так делать не стоит, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Загородная усадьба Натальи".

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Даже летом для стимулирования завязывания плодов, томатам нужна дополнительная поддержка.

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Чем подкормить помидоры в июле

Для опрыскивания помидоров и бахчевых культур нужно воспользоваться борной кислотой и моносфатом калия.

Борная кислота является важным микроэлементом

Бор является важным микроэлементом, который нужен томатам для цветения и завязывания плодов. Недостаток бора приводит к опадению цветков. Преимуществом борной кислоты является фунгицидный эффект, который помогает защитить растения от грибковых заболеваний. Полезной эта подкормка является не только для томатов, но и картофеля и огурцов. На 10 литров воды понадобится 10 граммов борной кислоты.



Лучшая подкормка для томатов / Фото Pexels

Монофосфат калия

В этом удобрении содержится калий и фосфор, которые очень важны в фазе цветения и плодоношения. Фосфор отвечает за развитие корневой системы, а калий за размер и качество плодов, а еще их устойчивость к болезням. Удобрение также разводится в пропорции 10 литров воды на 10 граммов монофосфата калия.

Кстати, чтобы помидоры выросли сочными, нужно прибегнуть к некоторым хитростям. Что именно надо делать – читайте в нашем материале.

Ингредиенты надо хорошо размешать до полного растворения, а потом перелить в бак с опрыскивателем. Лучше всего подкормку проводить утром, когда нет прямых солнечных лучей. Это поможет удобрению лучше усвоиться на растениях.

Огородница советует убедиться в том, не будет ли дождя после подкормки, потому что он смоет все подкормки, поэтому опрыскивание придется сделать еще раз. Если в дальнейшем должна быть сухая и солнечная погода, то удобрение достаточно внести только один раз.