Підживіть цим помідори, щоб зібрати великий урожай: перевірені засоби

У липні помідори на грядках починають вже активно цвісти та формувати перші зав’язі. Для того, щоб за місяць виросло багато солодких та великих плодів, їх потрібно підживити дуже корисними добривом.

Більшість помилково ігнорують внесення добрив у липні, вважаючи, що попередніх підживлень було достатньо, але так робити не варто, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Заміська садиба Наталії".

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Навіть влітку для стимулювання зав’язування плодів, томатам потрібна додаткова підтримка.

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Чим підживити помідори у липні

Для обприскування помідорів та баштанних культур потрібно скористатися борною кислотою та моносфатом калію.

Борна кислота

Бор є важливим мікроелементом, який потрібен томатам для цвітіння та зав’язування плодів. Нестача бору призводить до опадання квіток. Перевагою борної кислоти є фунгіцидний ефект, який допомагає захистити рослини від грибкових захворювань. Корисним це підживлення є не лише для томатів, але й картоплі та огірків. На 10 літрів води знадобиться 10 грамів борної кислоти.



Найкраще підживлення для томатів / Фото Pexels

Монофосфат калію

У цьому добриві міститься калій та фосфор, які є дуже важливими у фазі цвітіння та плодоношення. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи, а калій за розмір та якість плодів, а ще їхню стійкість до хвороб. Добриво також розводиться у пропорції 10 літрів води на 10 грамів монофосфату калію.

До речі, щоб помідори виросли соковитими, потрібно вдатися до деяких хитрощів. Що саме треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти треба добре розмішати до повного розчинення, а тоді перелити в бак з обприскувачем. Найкраще підживлення проводити вранці, коли немає прямих сонячних променів. Це допоможе добриву краще засвоїтися на рослинах.

Городниця радить переконатися в тому, чи не буде дощу після підживлення, бо він змиє все підживлення, тож обприскування доведеться зробити ще раз. Якщо надалі має бути суха та сонячна погода, то добриво достатньо внести лише один раз.