Раствор из соды помогает от различных заболеваний и вредителей, а также способствует укреплению кустов, пишет 24 Канал. Есть несколько применений соды, о которых рассказали дачники.

Читайте также Золото для смородины: список удобрений, которыми ее надо подкормить

Почему смородину надо опрыскивать содой

Чтобы защитить кусты от вредителей, растение нужно опрыскать от тли. На 1 литр воды понадобится 2 столовые ложки соды. Метод является достаточно хорошим и поможет уберечь кусты от вредителей. Нашествие тли помогает остановить кальциновая сода. Ее можно использовать, если рядом нет соды пищевой.



Смородину можно опрыскать содой / Фото Pexels

Кроме того, сода прекрасно помогает от мучнистой росы. Чтобы избавиться от кустов этого заболевания, нужно смешать соду с небольшим количеством мыла. Для достижения максимального эффекта, нужно этим раствором обрабатывать кусты каждые 2 недели утром или вечером.

Как подготовить смородину содой

Для улучшения роста смородины и укрепления ее иммунитета, садоводы советуют подкармливать кусты пищевой содой. В 5 литрах воды разведите столовую ложку соды и полейте смородину под корень. Такая подкормка прекрасно улучшает состояние смородины и способствует хорошему урожаю.

К слову! Есть один секрет, от которого клубника будет расти безумно. Что нужно делать – читайте в нашем материале.

Внесение соды в почву способно насытить смородину необходимыми элементами – натрием на калием и даже стимулировать рост и развитие кустов. Сода является безопасной в отличие от других препаратов и вполне универсальным средством.