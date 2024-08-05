Перцы будут давать урожай еще в августе: как продлить их плодоношение

Если правильно ухаживать за перцем, то он сможет родить еще в августе. Чтобы собирать урожай до середины осени, надо придерживаться нескольких эффективных советов по их выращиванию.

За любым овощем нужен тщательный уход. Это касается полива, рыхления почвы, подкормки, защиты от болезней и тому подобное. В августе еще вполне возможно посадить раннеспелый перец или продолжить уход за теми кустами, которые вы уже посадили.

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Поливка и рыхление почвы

Чтобы получить урожай перца – не забывайте его подливать. Когда почва подсохнет, подливайте растение с расчетом 2 – 3 литра под куст. Обратите внимание на то, что вода должна быть теплой и отстоянной. Подливать перец надо только под корни, дождевание запрещено, иначе появятся горькие завязи.

На следующий день после полива почву надо разрыхлить. Это улучшит воздухообмен. Еще можете добавить древесную золу, как фосфорно-калийную подкормку. Вокруг кустов перец можно замульчировать торфом, перегноем или компостом.

Подкормка перца

В августе почва истощается, поэтому растения надо подкармливать. В это время овощи нуждаются в фосфоре и калии, а еще микроэлементов – бора, цинка, магния. Обязательно надо внести кальций, потому что без него перцы начнут болеть вершинной гнилью.

Органические подкормки чередуйте с минеральными. Подкормки проводите не реже одного раза в 10 дней. Лучше всего это делать после 18 вечера. Из органических удобрений перец любит подкормку травяными настоями и птичьим пометом, разведенным в пропорции 1:15 или 1:20.

Чтобы стимулировать рост, используйте "Эпин", "Агрифлекс", "Максикроп Крем". Что касается народных средств, то поможет подкормка банановой кожурой, скорлупой или дрожжами (10 граммов сухих дрожжей на 10 литров воды).

Формирование кустов перца

Чтобы приумножить урожай и продлить плодоношение, надо правильно формировать куст. Каждые 5 дней надо удалять лишние завязи, цветочные почки, больные и старые листья.

Удалять лучше утром и в сухую погоду, чтобы куст быстрее восстановился. Такая профилактика приведет к тому, что кусты будут направлены на формирование крепкой завязи.

Помните, что за одну процедуру удалять можно не более 1 – 2 листочков, иначе у растения нарушится водный баланс и плоды, формирующиеся, растрескаются.

Защита от вредителей

Перец, как и любые другие овощи, могут поражать вредители и болезни. Для обработки выбирайте биологические препараты: "Триходерма Вериде", "Споробактерин", "Фитоспорин" (от грибковых заболеваний), "Битоксибацилин".

Препаратами надо опрыскивать листья, стебли и почву, потому что в ней могут быть возбудители гнилей и личинки насекомых-вредителей. Если же перец атакуют слизни, подсыпьте под кусты горчичный порошок, если же появится тля – опрыскивайте растение настоем полыни.

Сбор урожая

Вовремя собирайте плоды, чтобы перец продолжал формировать завязи. Можете собирать их еще не совсем созревшими, впоследствии они созреют уже самостоятельно. Плоды не стоит срывать, лучше обрезать ножницами.

Отдавайте предпочтение высокорослым и позднеспелым сортам перца, которые способны обильно плодить до конца сезона. Если выращивать перец в теплице, то урожай можно собирать до конца сентября – начала октября.