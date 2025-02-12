Обручальное, помолвочное кольцо или даже обычное украшение должно идеально подходить по всем параметрам. И размер – это главный из них, сообщает 24 Канал. Поэтому если вы еще не знаете размера, что вам нужен, можно определить его в несколько простых способов.

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Как узнать размер кольца с ниткой

Размер кольца можно легко узнать, если просто обернуть палец нитью и измерить ее длину. Прежде всего важно определить, на какой палец кольца вы подбираете – ведь для каждого размер будет другим.

После этого отрежьте немного нити и оберните ее вокруг пальца. Она не должна прилегать слишком плотно к коже или пережимать ее. После этого линейкой или мерной лентой нужно измерить длину оборота в миллиметрах.

Вот что означают эти замеры:

47 миллиметров – 15,5

50,8 миллиметра – 16

52,39 миллиметра – 16,5

53,98 миллиметра – 17

56 миллиметров – 17,5

58,74 миллиметра – 18

60,33 миллиметра – 18,5

61,91 миллиметра – 19

63,5 миллиметра – 19,5

65,9 миллиметра – 20

67,26 миллиметра – 20,5

69,85 миллиметра – 21

71,93 миллиметра – 21.5

74,61 миллиметра – 22.

Замеры советуют делать в конце дня – так вы выберете комфортный размер и избежите дискомфорта во время ношения. И если вы колеблетесь между несколькими размерами, лучше выбрать тот, что больше. А также, если вы покупаете широкую модель кольца, лучше выбрать кольцо на 0,5 размера больше, чем обычно.



Размер кольца можно легко определить / Фото Pexels

Как узнать размер кольца по росту и весу

Определить размер кольца без кольца можно по весу и росту парня или девушки. Но учитывайте, что этот метод не такой надежный, как предыдущий.

Рост до 170 сантиметров и вес до 60 килограммов – диаметр 16 – 17,5 миллиметров.

Рост более 170 сантиметров и вес более 60 килограммов – диаметр 18 – 19,5 миллиметра.

Мужчине до 80 килограммов подойдет диаметр 18,5 – 20,5 миллиметров.

Как узнать размер кольца по старому украшению

Самый простой, вероятно, способ – это взять старое украшение и определить размер по нему. Для этого нужно положить его на лист бумаги и обвести кольцо по внутреннему диаметру круга максимально близко к краям металла. После этого полученные результаты измерьте линейкой. Например, если получилось 2 сантиметра, или 20 миллиметров – это и будет правильный размер.

Но если кольцо немного деформировано, можно измерить диаметр несколько раз и за основу взять среднее число из этих показателей.