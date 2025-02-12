Обручка, каблучка для заручин чи навіть звичайна прикраса має ідеально підходити за всіма параметрами. І розмір – це головний з них, повідомляє 24 Канал. Тож якщо ви ще не знаєте розміру, що вам потрібний, можна визначити його у кілька простих способів.

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Як дізнатися розмір каблучки з ниткою

Розмір каблучки можна легко дізнатися, якщо просто обгорнути палець ниткою та виміряти її довжину. Перш за все важливо визначити, на який палець каблучки ви підбираєте – адже для кожного розмір буде іншим.

Після цього відріжте трохи нитки та обгорніть її навколо пальця. Вона не має прилягати надто щільно до шкіри чи перетискати її. Після цього лінійкою чи мірною стрічкою потрібно виміряти довжину оберту в міліметрах.

Ось що означають ці заміри:

47 міліметрів – 15,5

50,8 міліметра – 16

52,39 міліметра – 16,5

53,98 міліметра – 17

56 міліметрів – 17,5

58,74 міліметра – 18

60,33 міліметра – 18,5

61,91 міліметра – 19

63,5 міліметра – 19,5

65,9 міліметра – 20

67,26 міліметра – 20,5

69,85 міліметра – 21

71,93 міліметра – 21.5

74,61 міліметра – 22.

Заміри радять робити наприкінці дня – так ви оберете комфортний розмір та уникнете дискомфорту під час носіння. І якщо ви вагаєтеся між кількома розмірами, краще обрати той, що більший. А також, якщо ви купуєте широку модель каблучки, краще обрати кільце на 0,5 розміру більше, ніж зазвичай.



Розмір кільця можна легко визначити / Фото Pexels

Як дізнатися розмір каблучки за зростом та вагою

Визначити розмір каблучки без кільця можна за вагою та зростом хлопця чи дівчини. Та зважайте, що цей метод не такий надійний, як попередній.

Зріст до 170 сантиметрів та вага до 60 кілограмів – діаметр 16 – 17,5 міліметрів.

Зріст понад 170 сантиметрів і вага понад 60 кілограмів – діаметр 18 – 19,5 міліметра.

Чоловікові до 80 кілограмів підійде діаметр 18,5 – 20,5 міліметрів.

Як дізнатися розмір кільця за старою прикрасою

Найпростіший, певно, спосіб – це взяти стару прикрасу та визначити розмір за нею. Для цього потрібно покласти її на аркуш паперу та обвести каблучку по внутрішньому діаметру кола максимально близько до країв металу. Після цього отримані результати виміряйте лінійкою. Наприклад, якщо вийшло 2 сантиметри, або ж 20 міліметрів – це й буде правильний розмір.

Та якщо каблучка трохи деформована, можна виміряти діаметр кілька разів та за основу взяти середнє число з цих показників.