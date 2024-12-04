Любители растений знают, насколько приятным может быть выращивание пышных, ярких растений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Но даже если вы не слишком увлекаетесь садоводством, большое растение может пригодиться. Как бы это странно не звучало, одно большое растение в комнате может существенно увеличить пространство визуально, добавляя воздуха и легкости в комнату.

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Змеиное растение

Возможно, вы привыкли к тому, что змеиные растения легко помещаются на подоконнике и не занимают очень много пространства? Впрочем, на самом деле они могут достигать довольно внушительных размеров за довольно короткое время.

Но если вы не настроены на то, чтобы ждать, пока растение вырастет, вы вполне можете купить уже взрослый цветок. Он очень прост в уходе, а это делает его практически идеальным выбором для новичков.

Пальма

Если вы освободите место в гостиной для величественной пальмы, вы об этом точно не пожалеете. Ее большие перистые листья могут создать интересную атмосферу тропиков, которая точно не оставит никого равнодушным.

Даже на молодых растениях листья могут достигать очень внушительных размеров. Кроме того, обычно пальмы растут вертикально, поэтому не займут очень много пространства на полу.

Монстера

Это – еще одно большое растение, которое может мгновенно создать атмосферу джунглей. Она родом из тропических лесов Южной Америки; ее большие листья могут идеально заполнить угол какой-то комнаты.

Для того, чтобы она росла максимально быстро, нужно будет придумать для нее какую-то опору, ведь растет она в виде кустистой лианы.



Монстера подойдет для любой комнаты / Фото Pexels

Драцена

Это растение имеет тонкие, колючие листья с красными или фиолетовыми краями, а также вертикальные стебли, которые можно искусственно сплетать или оставлять свободно расти.

Растение является устойчивым, адаптивным и может процветать практически в любой среде, что делает его идеальным растением для любителей в садоводстве и офисов.

Каучуковое дерево

Это растение имеет толстые, блестящие темно-зеленые листья, которые могут также иметь фиолетовый оттенок, а перед тем, как новый листочек развернется, он имеет эффектную красную оболочку. Растение также является достаточно универсальным и хорошо поддается обрезке.

Для каучукового дерева нужна только ярко освещенная комната (хотя он переносит и среднее и слабое освещение) и большой горшок с хорошо дренированной почвой.