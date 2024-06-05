Тушь для ресниц – это достаточно важный элемент макияжа, и когда она засыхает, это может превратиться в большую неприятность. Однако если времени бежать и покупать новую нет, можно попробовать продлить жизнь той, что уже у вас есть.

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Что делать, когда засохла тушь для ресниц

Прежде всего, вам нужно проверить срок годности вашей косметики, ведь может быть так, что тушь засохла из-за того, что он уже вытек. И если это действительно так, тогда ее лучше не использовать, ведь это может привести к аллергии и раздражению глаз.

Обычно срок годности туши после открытия – это три месяца. И если она резко изменила цвет, текстуру или запах – это знак, что от нее пора избавиться. Но если со сроком годности все в порядке, тогда вещь еще можно спасти.



Тушь для ресниц можно восстановить / Фото Pexels

Чаще всего тушь засыхает из-за недостаточно плотно закрытого колпачка. Внутрь проникает воздух, и это высушивает текстуру средства. И иногда это происходит с тушью для объема ресниц, ведь в своем составе она содержит воск. Поэтому для того, чтобы избежать такой проблемы, колпачок нужно плотно закручивать, а также протирать мицеллярной водой для того, чтобы убрать остатки туши.

Итак, вот простые шаги, которые помогут "реанимировать" тушь для ресниц: