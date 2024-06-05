Туш для вій – це досить важливий елемент макіяжу, і коли вона засихає, це може перетворитися на велику неприємність. Проте якщо часу бігти і купувати нову немає, можна спробувати продовжити життя тієї, що вже у вас є.

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Що робити, коли засохла туш для вій

Перш за все, вам потрібно перевірити термін придатності вашої косметики, адже може бути так, що туш засохла через те, що він вже витік. І якщо це справді так, тоді її краще не використовувати, адже це може призвести до алергії та подразнення очей.

Зазвичай термін придатності туші після відкриття – це три місяці. І якщо вона різко змінила колір, текстуру чи запах – це знак, що її пора позбутися. Але якщо з терміном придатності усе гаразд, тоді річ ще можна врятувати.



Туш для вій можна відновити / Фото Pexels

Найчастіше туш засихає через недостатньо щільно закритий ковпачок. Всередину проникає повітря, і це висушує текстуру засобу. І іноді це стається з тушшю для об'єму вій, адже у своєму складі вона містить віск. Тож для того, щоб уникнути такої проблеми, ковпачок потрібно щільно закручувати, а також протирати міцелярною водою для того, щоб прибрати залишки туші.

Отож, ось прості кроки, які допоможуть "реанімувати" туш для вій: