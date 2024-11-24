Выбор елки – это действительно непростая задача, сообщает 24 Канал. И прежде всего нужно определиться, хотите ли вы искусственную, или настоящую, ведь каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.
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Как выбрать искусственную елку
Искусственные елки имеют немало преимуществ над живыми и приобретают все большую популярность с каждым годом. И вот несколько причин, по которым вы можете захотеть перейти на искусственную елку:
- продолжительность службы – она может радовать вас до 15 лет при надлежащем уходе;
- рациональное использование природных ресурсов;
- простота в уходе.
Для того, чтобы елка действительно вас радовала, нужно отнестись к ее выбору с внимательностью. Поэтому вот несколько основных моментов, на которые нужно учитывать.
Материал
Материал, из которого изготовлена искусственная елка, точно будет влиять и на ее качество, и на продолжительность службы, и даже на безопасность для здоровья. Обращайте внимание на запах, он не должен быть острым. Худшим материалом будет ПВХ-пленка, ведь она слишком мягкая, и из нее делают только дешевые модели.
Искусственную елку нужно выбирать внимательно / Фото Pexels
Лучше всего искать елки, изготовленные из полипропилена и монофиламентной нити, или лески.
Вид дерева
Здесь четких правил нет, и вам нужно определиться, хотите ли вы искусственную ель, или сосну, ведь они будут отличаться формой, направлением ветвей и длиной искусственных иголочек.
Наличие сертификата
Обязательно спросите у продавца о наличии сертификата качества на искусственные деревья. Если он есть, это значит, что елка безопасна и сделана по всем нормам и правилам.
Как выбрать настоящую елку
Если вы все же хотите получить домой настоящее дерево, тогда также нужно обратить внимание на несколько важных деталей. В частности, сначала нужно проверить легальность елки: незаконная вырубка может принести немало вреда природе. И если вы не хотите спонсировать браконьеров, тогда нужно проверить штрих-код на легально срубленном дереве и попросить у продавца документы на растение.
Но после того, как вы убедились, что елка легальная, время выбрать лучшее дерево.
Вот признаки качественной елки:
- Если она недавно срублена, из нее не должны сыпаться иголки, если ее слегка потрясти.
- Посмотрите на сруб. Если там появилось темное пятно, тогда дерево срублено уже давно.
- На стволе не должно быть плесени, грязи и мха.
- Несколько иголок можно растереть в руке. Если выделяется смола, тогда елка действительно свежая.
- Цвет иголок должен быть темно-зеленым и одинаковым по всей длине.