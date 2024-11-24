Вибір ялинки – це справді непросте завдання, повідомляє 24 Канал. І перш за все потрібно визначитися, чи ви хочете штучну, чи справжню, адже кожен варіант має свої переваги та недоліки.

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Як обрати штучну ялинку

Штучні ялинки мають чимало переваг над живими і набувають все більшої популярності кожного року. І ось кілька причин, з яких ви можете захотіти перейти на штучну ялинку:

тривалість служби – вона може тішити вас до 15 років за належного догляду;

раціональне використання природних ресурсів;

простота у догляді.

Для того, щоб ялинка і справді вас радувала, потрібно поставитися до її вибору з уважністю. Тож ось кілька основних моментів, на які потрібно зважати.

Матеріал

Матеріал, з якого виготовлена штучна ялинка, точно впливатиме і на її якість, і на тривалість служби, і навіть на безпеку для здоров'я. Звертайте увагу на запах, він не має бути гострим. Найгіршим матеріалом буде ПВХ-плівка, адже вона надто м'яка, і з неї роблять тільки дешеві моделі.



Штучну ялинку потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Найкраще шукати ялинки, виготовлені з поліпропілену та монофіламентної нитки, або ж волосіні.

Вид дерева

Тут чітких правил немає, та вам потрібно визначитися, чи ви хочете штучну ялину, чи сосну, адже вони відрізнятимуться формою, спрямуванням гілок та довжиною штучних голочок.

Наявність сертифіката

Обов'язково запитайте у продавця про наявність сертифіката якості на штучні дерева. Якщо він є, це значить, що ялинка безпечна та зроблена за усіма нормами та правилами.

Як обрати справжню ялинку

Якщо ви все ж хочете отримати додому справжнє дерево, тоді також потрібно звернути увагу на кілька важливих деталей. Зокрема, спершу потрібно перевірити легальність ялинки: незаконна вирубка може принести чимало шкоди природі. І якщо ви не хочете спонсорувати браконьєрів, тоді потрібно перевірити штрих-код на легально зрубаному дереві та попросити у продавця документи на рослину.

Але після того, як ви переконалися, що ялинка легальна, час обрати найкраще дерево.

Ось ознаки якісної ялинки: