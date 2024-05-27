Макияж невозможен без тонального крема, поэтому он должен быть в косметичке каждой девушки. Тональный крем выравнивает тон кожи, скрывает недостатки и подстраивается под естественный оттенок.

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Впрочем порой так бывает, что тональный крем или засветлый, или темный. В обоих случаях с созданием естественного макияжа могут наблюдаться некоторые проблемы. Чтобы этого избежать, расскажем, как именно подбирать тональный крем.

Как подобрать тональный крем под цвет лица

Для определения тонального крема по цвету кожи, сначала надо определиться с подтоном кожи.

Если вены просвечивают запястья – это означает, что у вас холодный подтон. Еще одним свидетельством этого является лайфхак с белым листом бумаги. Если поднести его к лицу, а оно будет отдавать синим или красным оттенком – это означает, что у вас таки холодный подтон. В таком случае стоит выбирать тональную основу с легкой розовинкой.

Если же вены на запястье зеленого цвета, это свидетельствует о теплый подтон. Белый лист поднесенный к лицу придаст коже желтый оттенок. Обладательницам теплого подтона стоит выбирать тональный крем с персиковым или умеренно-желтым отливом.

Но если цвет вен миксованный, то это свидетельствует о нейтральном подтоне. Девушкам лучше всего подойдет бежевый тональный крем.



Важные советы, которые помогут подобрать тональный крем / Фото Unsplash

Лайфхаки подбора тонального крема по цвету кожи

Чтобы проверить тон – не наносите его на запястье. Тестер рекомендуется нанести на щеку и нижнюю часть скулы и оценить контраст с шеей. Если приобретенный оттенок будет отличаться от цвета кожи больше, чем на 2 тона, то от него надо отказаться.

Порой бывает, что хорошо подходят два оттенка. Если перед вами будет стоять дилемма – всегда выбирайте более светлый цвет тонального крема.

Искусственное освещение искажает цвет тонального крема, поэтому выбирайте его при хорошем дневном свете. Искусственное освещение может сделать оттенок неестественным.

Тем девушкам, кожа которых постоянно покрывается прыщиками, стоит использовать холодный оттенок тонального крема с оливковым подтоном. Тональные кремы розовых оттенков использовать не стоит.

Летом кожа становится смуглее благодаря загару, поэтому оттенок может быть немного темнее. В летнее время один и тот же тональный крем, который вы используете в течение года, может выглядеть слишком светлым. Летом выбирайте тональный крем на оттенок темнее, чем зимой.