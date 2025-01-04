В древности считалось, что убирать елку из дома нужно после Крещения. Кроме того, перед тем, как выбросить, у елки нужно было обязательно попросить прощения – иначе можно привлечь беду в дом, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы избежать неприятного результата, стоит знать несколько правил по утилизации елки.

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Как правильно выбрасывать новогоднюю елку?

Первое, что нужно запомнить, то это то, что елку нужно выносить из дома сразу же после того, как кончики иголок станут коричневыми. Считается, что в этот момент дерево уже накопило немало негативной энергии, и от него следует избавиться как можно скорее.

Кроме того, если с елки начали падать игрушки, это также свидетельствует о том, что ее уже следует выбросить. Предки верили, что так развлекается домовой, и елку нужно убрать, пока он не наделал серьезного вреда.

Другая примета, которая указывала на необходимость убрать елку – расслоение ствола. Так вроде бы дают о себе знать злые духи, поселившиеся в дереве, и они могут принести в дом немало неприятностей, если только оставить дерево в доме.

И перед тем, как выбросить елку, нужно сначала снять с нее игрушки. Прежде всего нужно убирать шары, гирлянды и дождик, и только в самом конце – звезду или другую верхушку. Она же не только для красоты, но и символ финансового достатка в доме, поэтому и снимать ее эзотерики советуют последней.



С елки сначала нужно снять шары / Фото Pexels

Последнее украшение советуют также оставить на видном месте, чтобы в течение года оно притягивало в дом благосостояние и достаток. Не стоит выносить елку из дома после захода солнца – так можно вынести с собой и удачу и счастье.

И, конечно же, нельзя ни за что выбрасывать елку из окна – это может обернуться неприятностями, а желания, загаданные в новогоднюю ночь, не сбудутся.

Как можно утилизировать новогоднюю елку: