У давнину вважалося, що прибирати ялинку з дому потрібно після Водохрещі. Окрім того, перед тим, як викинути, в ялинки потрібно було обов'язково попросити пробачення – інакше можна притягнути біду в дім, повідомляє 24 Канал. І для того, аби уникнути неприємного результату, варто знати кілька правил щодо утилізації ялинки.

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Як правильно викидати новорічну ялинку?

Перше, що потрібно запам'ятати, то це те, що ялинку потрібно виносити з оселі відразу ж після того, як кінчики голок стануть коричневими. Вважається, що в цей момент дерево вже накопичило чимало негативної енергії, і його слід позбутися якомога швидше.

Окрім того, якщо з ялинки почали падати іграшки, це також свідчить про те, що її вже слід викинути. Предки вірили, що так розважається домовик, і ялинку потрібно прибрати, поки він не наробив серйозної шкоди.

Інша прикмета, яка вказувала на необхідність прибрати ялинку – розшарування стовбура. Так начебто дають про себе знати злі духи, що оселилися у дереві, і вони можуть принести у дім чимало неприємностей, якщо тільки залишити дерево у домі.

І перед тим, як викинути ялинку, потрібно спершу зняти з неї іграшки. Перш за все потрібно прибирати кулі, гірлянди та дощик, і тільки в самому кінці – зірку чи іншу верхівку. Вона ж не тільки для краси, але й символ фінансового достатку у домі, тому й знімати її езотерики радять останньою.



З ялинки спершу потрібно зняти кулі / Фото Pexels

Останню прикрасу радять також лишити на видному місці, аби протягом року вона притягувала в дім добробут та достаток. Не варто виносити ялинку з дому після заходу сонця – так можна винести з собою та удачу та щастя.

І, звісно ж, не можна нізащо викидати ялинку з вікна – це може обернутися неприємностями, а бажання, загадані у новорічну ніч, не збудуться.

Як можна утилізувати новорічну ялинку: