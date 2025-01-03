Звичка виконувати 15-хвилинне прибирання – це найкраще, чому ви можете навчитися у новому році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Так ви зможете постійно підтримувати порядок в домі та виконувати значно більше справ за меншу кількість часу.

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Збирайте безлад на поверхнях

П'ятнадцяти хвилин цілком достатньо, аби усунути абсолютно весь безлад у вашому домі – будь-то порожня пляшка від води, чи відкрита пошта, чи іграшки, розкидані по всьому домі.

Професійні організатори радять ходити по дому з кошиком та збирати у нього всі предмети, що не на місці. Після цього розкладіть усе, що зібрали в кошик, куди слід.

Організуйте одну зону кухні

Немає способу за такий короткий час помити цілу кімнату, але ви можете почати. Кухня – це велика та широка площа, але за 15 хвилин ви можете прибрати сміття, або помити посуд, або протерти усі стільниці.



Можна швидко прибрати частину кухні / Фото Pexels

Поставте пратися білизну

У вас стоїть величезна купа білизни, яка чекає на вас вже кілька днів? Витратьте 15 хвилин на те, аби поставити її у прання. Окрім того, коли ви посортуєте білизну, це дасть вам можливість виявити спідню білизну, яку вже час замінити, та шкарпетки, яким бракує пари.

Проведіть організацію телефона

Хочете позбутися безладу, але ліньки підійматися з дивана? Чому б вам не очистити свій телефон, ноутбук чи планшет? До цього завдання є два підходи – розібрати усі вхідні повідомлення у месенджерах та на пошті, або ж очистити зайві медіафайли у галереї.

Скоріш за все, ви не впораєтеся за 15 хвилин, але початок покладено – якщо підтримувати цю звичку кожного дня, справи завжди будуть виконані вчасно.