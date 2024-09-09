Огурцы можно вырастить в мешке: вот как это правильно сделать

Свежими огурцами можно насладиться еще до заморозков. Все, что нужно сделать - это посадить их в мешки. Таким образом овощи могут росы до поздней осени.

Для выращивания надо взять огурцы ультраранних сортов, которым не нужно для завязыванием плодов опылители. Первый урожай можно ожидать уже через 45 дней после появления всходов, а плодоносить они будут в течение 2 месяцев.

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Как подготовить почву к посадке

На треть мешки надо заполнить перегноем, обработав от медведки "Антихрущем". Этот препарат уничтожит взрослых вредителей и личинок. Здесь очень важно воспользоваться этим препаратом, иначе медведка поразит всю корневую систему огурцов.

В мешок надо посадить 1 - 2 растения. Достаточно будет посадить 10 кустов, чтобы иметь ежедневно по 10 – 15 огурцов. Верх мешка надо замульчировать соломой, чтобы не подливать так часто. Огурцы должны расти на солнечном участке, поскольку на освещенном месте они будут гораздо лучше развиваться.

Каждые 10 дней нужно вносить в перегной легкую азотную подкормку. Много ее вносить нельзя, потому что корневая система огурцов находится в закрытом пространстве.



Эксперты рассказали, как выращивать огурцы в мешке / Фото Pexels

Также огурцы можно подпитывать травяным настоем. Для этого надо сбродить траву в воде и развести настой в соотношении 1:20. Когда появятся зеленые побеги, азотную подкормку надо чередовать с калийной, а в каждый мешок вносить перед поливом по 1 столовой ложке древесной золы.

Если в осеннюю пору будет жара, то огурцы можно подливать каждый день, если же будет сыро, то это делать не стоит. В общем надо следить за состоянием почвы или внешним видом листьев.

При высадке огурцов в начале осени, кусты желательно формировать в один стебель, чтобы первый огурец получить на 2 – 3 дня раньше. Из-за того, что зеленая масса будет отсутствовать, питательные вещества пойдут на формирование плодов.

Если же формировать кусты в два стебля, то урожай будете собирать позже, но он будет щедрее. В случае, если температура начнет резко падать, закройте мешки по бокам двумя слоями пленки. Пока огурцы будут под солнцем, то смогут плодоносить до зимы.