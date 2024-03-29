Можно ли вырастить дерево граната на даче: ответ вас удивит

Гранат - это очень вкусный фрукт, однако многие считают его экзотическим и таким, что можно купить только в магазине. Впрочем, возможно, вы сумеете вырастить его у себя на участке?

Даже в виде декоративного дерева гранат может придать вашему участку уникальности на изысканности. И это еще не упоминая о том, сколько полезных свойств для здоровья содержат плоды.

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Как выбрать саженцы граната из питомника

Первый шаг к тому, чтобы успешно выращивать гранат – это выбрать хороший саженец. Выбрать его можно в специальных питомниках, которые специализируются на плодовых деревьях. Но когда вы покупаете саженцы для дерева, вам нужно обратить внимание на несколько моментов.

Сорт граната. У этого дерева существует несколько сортов, и у каждого из них есть свои особенности – некоторые, например, подходят для умеренного климата, а другие будут устойчивыми к засухе. Вам нужно выбрать тот сорт, который лучше всего подойдет для именно вашего климата.

Состояние корневой системы. Когда вы выбираете саженцы гранатового дерева, вам нужно очень внимательно присмотреться к корневой системе. Она не должна иметь повреждений и должна выглядеть разветвленной.

Высота и возраст. Лучшими для вас будут саженцы с разветвленным стеблем и корнями. Кроме того, лучше приживаются обычно саженцы среднего возраста.



Гранат можно вырастить на участке / Фото Pexels

Как правильно сажать и ухаживать за гранатом

После того, как вы подберете хорошие саженцы, начнется другой, еще более важный этап – посадка и уход. И здесь также нужно знать несколько моментов. Саженец сажают в яму, что заранее готовят с учетом размеров корня. Сажают его так, чтобы корневая шейка – то есть то место, где корень сочетается со стеблем – находилась на поверхности почвы.

Вокруг растения нужно подсыпать почву и немного утрамбовать. Если вы сажаете несколько растений, не забудьте оставить между ними достаточное расстояние – примерно 3 – 4 метра. Гранат любит солнце, поэтому найдите для него соответствующее место.

Впрочем, приготовьтесь к тому, что с гранатом вам понадобится немного терпения, и плоды появятся на нем не сразу. Вам также нужно следить за состоянием растения и пытаться защитить его от нападения вредителей.