Зеленый лук будет под рукой всегда: как его легко вырастить в воде

Зеленый лук мы довольно часто используем в своих салатах независимо от сезона. Пока его еще можно приобрести на рынке, но вы можете его иметь под рукой поздней осенью или даже зимой, потому что его можно вырастить дома самостоятельно.

Нарезая лук для салатов, белые остатки с корнями мы выбрасываем, однако их можно сохранить для того, чтобы из них вырастить новый лук просто в воде.

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Как вырастить зеленый лук дома

Возьмите свежий зеленый лук с белыми корешками. Обрежьте ножом зеленые стебли и белые нижние части на 2 сантиметра над корнями. Обрезанную часть поместите вместе с кончиками корней в прозрачную стеклянную банку. Корни должны касаться дна банки.

Вокруг корней надо добавить гальку, чтобы корешки устойчиво держались вертикально в банке. Далее добавьте небольшое количество воды на дно банки, чтобы корни были полностью в нее погружены, а другая часть отрезанного конца была над водой.

Пусть ваша банка стоит на подоконнике. Солнечные лучи позволят луку быстрее созреть. Чтобы корни не гнили, воду надо менять каждых несколько дней. Через определенное время вы увидите зеленые ростки, которые будут расти в центре корней, а уже через неделю зеленые побеги достигнут полного размера.

Далее лук надо вынуть из воды и обрезать новые побеги, оставив 3 сантиметра над корнями, а после этого поместите корни обратно в банку и добавьте свежую воду, чтобы зеленого лука выросло еще больше.



Зеленый лук можно вырастить дома / Фото Pexels

Как вырастить зеленый лук в горшке

Выращивание лука в воде не совсем эффективное, потому что со временем растение начнет ослабевать и перестанет плодоносить, поэтому после воды его надо пересадить в почву.

Вам нужно выбрать контейнер для выращивания с дренажными отверстиями, чтобы вода имела возможность легко стекать. Это важно, поскольку таким образом корни не будут гнить. Середину надо заполнить хорошо дренированным грунтом.

Луковицу с корнями поместите в грунт, кроме верхней части срезанной луковицы. Горшок поставьте на солнечный подоконник и поливайте раз в неделю. Зеленый лук обрезайте ножницами, близко к уровню почвы.