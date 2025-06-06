Что сделать, чтобы редиска не была горькой: 4 секрета от дачников

Редис появляется на огороде первым, поэтому большинство из нас уже успели полакомиться им и добавить его в свои блюда. Иногда бывает такое, что свежая редиска имеет горечь и портит вкус. В таком случае, избавиться от неприятности можно благодаря нескольким способам.

Чаще всего редис горчит из-за плохих условий выращивания, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости. Live". Резкий вкус плодов может быть вызван тем, что редиске не хватало влаги, потому что она росла среди сорняков, которые отбирали у нее всю воду из почвы.

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К еще одному фактору входит поздний сбор. Когда корнеплоды перезрелые, то теряют весь свой вкус и накапливают горечь. Именно поэтому дачники следят за сбором овощей, поскольку овощи, которые задолго пролежали в почве, уже будут не такими вкусными.

Если все же вы собрали урожай, а редиска горчит, то избавиться от нее можно благодаря нескольким способам.

Лимонный сок и соль

Такое легкое маринование поможет убрать лишнюю горечь из редиса. Овощи нужно нарезать, посолить и сбрызнуть лимонным соком, а через 5 минут промыть водой.



Несколько способов, которые убирают горчинку из редиса / Фото Pexels

Сметана

Перед тем, как делать салат, нарежьте редиску и перетрите с солью, а потом промойте и добавляйте в салат со сметаной. Молочный продукт смягчит вкус и уберет лишнюю горечь.

Соленый раствор

Также можно замочить редиску в холодной подсоленной воде. В емкости с водой надо растворить 5% соли от всего объема и опустить овощи на час. Можно бросать целую редиску или перерезанную на половинки.

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Яблочный уксус

Нарезанный редис надо перемешать с ложкой яблочного уксуса и оставить на несколько минут. Уксус убирает горечь и придает свежую кислинку.