Красновато-коричневые насекомые питаются кровью человека и домашних животных, пишет 24 Канал. Клопы часто водятся в людных местах – отелях, больницах, поездах или автобусах. Насекомые способны быстро размножаться, поэтому после обнаружения их в своем доме, стоит сразу браться за дело.

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Как вывести клопов из дома

Чтобы вывести клопов, сначала нужно постирать все вещи в горячей воде, а вещи, которые стирать нельзя – подвергнуть термической обработке.

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В хозяйственных магазинах продаются различные химические средства против клопов, поэтому их следует применить во всех помещениях в доме. Замечательным препаратом считается "Хлорофос". Он очень токсичен, поэтому точно убьет клопов, но через 2 дня обработку стоит повторить, чтобы убить тех клопов, которые вылупятся.



От клопов можно избавиться народными методами / Фото Pexels

Избавиться от паразитов можно благодаря смеси из скипидара, керосина и нафталина. Для применения нужно нанести раствор на все поверхности в комнате, где есть клопы и оставить это помещение на день. После этого все надо вымыть видой с мылом и проветрить.

Действенным является диатомитовая мука. Этот мощный абсорбент попадая на тело насекомого поглощает всю влагу, поэтому от обезвоживания клопы погибают. Чтобы устранить всех паразитов, нужно 30 граммов муки на 1 квадратный метр. Рассыпать ее нужно в самых больших местах их скопления.

К слову, некоторые мухи очень не любят определенных запахов. Чем отпугнуть насекомых из дома – читайте в нашем материале.

Для уничтожения гнезд и кладки клопов, нужно смешать 100 граммов скипидара и этилового спирта с 5 граммами камфоры. Средством обработайте зараженные участки, оставьте на несколько часов, а после этого смойте.