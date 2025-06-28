Червонувато-коричневі комахи живляться кров’ю людини й домашніх тварин, пише 24 Канал. Клопи часто водяться в людних місцях – готелях, лікарнях, поїздах чи автобусах. Комахи здатні швидко розмножуватися, тому після виявлення їх у своєму помешканні, варто одразу братися за справу.

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Як вивести клопів з оселі

Щоб вивести клопів, спочатку потрібно випрати всі речі у гарячій воді, а речі, які прати не можна – піддати термічній обробці.

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У господарських магазинах продаються різні хімічні засоби проти клопів, тому їх варто застосувати у всіх приміщеннях в будинку. Чудовим препаратом вважається "Хлорофос". Він дуже токсичний, тому точно вб’є клопів, але через 2 дні обробку варто повторити, щоб вбити тих клопів, які вилупляться.



Клопів можна позбутися народними методами / Фото Pexels

Позбутися паразитів можна завдяки суміші зі скипидару, гасу й нафталіну. Для застосування потрібно нанести розчин на всі поверхні в кімнаті, де є клопи й залишити це приміщення на день. Після цього все треба вимити видою з милом та провітрити.

Дієвим є діатомітове борошно. Цей потужний абсорбент потрапляючи на тіло комахи поглинає всю вологу, тому від зневоднення клопи гинуть. Щоб усунути всіх паразитів, потрібно 30 грамів борошна на 1 квадратний метр. Розсипати його потрібно в найбільших місцях їхнього скупчення.

До слова, деякі мухи дуже не люблять певних запахів. Чим відлякати комах з дому – читайте в нашому матеріалі.

Для знищення гніздів та кладки клопів, потрібно змішати 100 грамів скипидару та етилового спирту з 5 грамами камфори. Засобом обробіть заражені ділянки, залишіть на кілька годин, а після цього змийте.