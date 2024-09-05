Мыши переносят много болезней, поэтому при первой же возможности их надо прогонять из дома. Грызуны портят и грызут много вещей дома, поэтому лучше их раз и навсегда отпугнуть и уничтожить. Чаще всего они живут где-то в дырках в стенах, в подвале, на чердаке или в гараже.

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Днем мышей мы практически не видим, потому что чаще всего они выползают за поиском пищи с 2 ночи по 4 часа утра. Если же вы случайно наткнулись хотя бы на одного грызуна, то это означает, что где-то неподалеку есть и другие. Популяция мышей может быть очень большой, поэтому лучше не рисковать и прибегнуть к различным методам, чтобы их как можно быстрее вывести из дома.

Как избавиться от мышей из дома и квартиры

Сначала надо понять откуда именно грызуны пробрались и где живут и строят гнезда. В этих местах надо будет установить ловушки. Самыми эффективными способами являются мышеловки, поскольку они гуманны и позволят вам выпустить мышей на волю. Лучше всего их ставить вдоль стен и возле мусорных корзин на кухне.

Также стоит расставить мышеловки в гаражах, поскольку там грызуны тоже любят часто бывать. В домах мыши разводятся чаще, поэтому надо избавляться от них еще и в местах недалеко от дома.

Если мыши поселились в квартире, то для того, чтобы их отпугнуть вам понадобится основной ингредиент – соль. Чайную ложку соли надо смешать с одной чайной ложкой концентрированной перечной мяты и одной чайной ложкой березового дегтя.

Все надо перемешать и обмакнуть в полученной смеси несколько ватных дисков. Разложите их в тех местах, где чаще всего пробегают мыши или заложите в норы. Этот запах для мышей является очень резким, поэтому они навсегда покинут квартиру.



От мышей можно избавиться из квартиры / Фото Pexels

Как избавиться от мышей с помощью соды

Обычная пищевая сода является главным ингредиентом смертельной приманки мышей. Он вызывает в их организме ожог и постепенную гибель. Для приготовления смеси нужно взять столовую ложку соды, столовую ложку муки, столовую ложку сахара и столовую ложку воды.

Все надо перемешать и накрутить из этой смеси шарики, подсушить и разложить в местах, где чаще всего бегают мыши. Это может быть под холодильником или шкафом. Если заметите, что приманки нет, постоянно ее обновляйте пока мыши полностью не исчезнут из квартиры.