Миші переносять багато хвороб, тому при першій же нагоді їх треба проганяти з дому. Гризуни псують та гризуть багато речей вдома, тож краще їх раз і назавжди відлякати та знищити. Найчастіше вони живуть десь в дірках у стінах, в підвалі, на горищі чи в гаражі.

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Вдень мишей ми практично не бачимо, бо найчастіше вони виповзають за пошуком їжі з 2 ночі по 4 годину ранку. Якщо ж ви випадково натрапили хоча б на одного гризуна, то це означає, що десь неподалік є й інші. Популяція мишей може бути дуже великою, тому краще не ризикувати й вдатися до різних методів, аби їх якнайшвидше вивести з дому.

Як позбутися мишей з будинку та квартири

Спочатку треба зрозуміти звідки саме гризуни пробралися та де живуть й будують гнізда. У цих місцях треба буде встановити пастки. Найефективнішими способами є мишоловки, оскільки вони гуманні й дозволять вам випустити мишей на волю. Найкраще їх ставити уздовж стін та біля сміттєвих кошиків на кухні.

Також варто розставити мишоловки у гаражах, оскільки там гризуни теж люблять часто бувати. У будинках миші розводяться частіше, тому треба позбуватися від них ще й у місцях неподалік дому.

Якщо миші оселилися у квартирі, то для того, аби їх відлякати вам знадобиться основний інгредієнт – сіль. Чайну ложку солі треба змішати з однією чайною ложкою концентрованої перцевої м’яти та однією чайною ложкою березового дьогтю.

Усе треба перемішати та вмочити в отриманій суміші кілька ватних дисків. Розкладіть їх в тих місцях, де найчастіше пробігають миші чи закладіть в нори. Цей запах для мишей є дуже різким, тож вони назавжди покинуть квартиру.



Мишей можна позбутися з квартири / Фото Pexels

Як позбутися мишей за допомогою соди

Звичайна харчова сода є головним інгредієнтом смертельної приманки мишей. Він викликає в їхньому організмі опік та поступову загибель. Для приготування суміші потрібно взяти столову ложку соди, столову ложку борошна, столову ложку цукру та столову ложку води.

Усе треба перемішати та накрутити з цієї суміші кульки, підсушити й порозкладати в місцях, де найчастіше бігають миші. Це може бути під холодильником чи шафою. Якщо помітите, що приманки немає, постійно її оновлюйте допоки миші повністю не зникнуть з квартири.