Паутинный клещ исчезнет с винограда за считанные дни: лайфхак для всех дачников

Виноград на даче выращивают многие садоводы, однако лозы могут атаковать паутинные клещи, которые способны уничтожить урожай. К задаче надо подойти ответственно и воспользоваться методами, которые отпугнут вредителей.

Разглядеть насекомых на винограднике не просто, поскольку они очень мелкие, пишет 24 Канал. В летнее время на их листьях появляются пятна, бугорки и мелкие шарообразные наросты. Садоводы рекомендуют при первых признаках сразу бить тревогу и использовать вспомогательные препараты, поскольку клещ может погубить весь урожай.

Читайте также Личинки майского жука исчезнут сами: нужно посадить на огороде эти 5 растений

Симптомом паутинного клеща является тоненькая паутинка между стеблем и листьями. Впоследствии эти листья начнут усыхать, потому что уже атакованы клещом. Отсутствие зеленой массы приведет к потерянным плодам. Чаще всего паутинный клещ появляется на винограде, но и может быть на яблонях, баклажанах, помидорах, горохе и тыквенных.

Кстати, найти удобрения по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.

Как вывести паутинного клеща

Против вредителей действуют препараты акарициды – химические средства, которые борются с клещами. Если вы обнаружили желтые, скрученные листья и пораженные плоды винограда, то нужно быстро применять лечение.

Вертимек имеет высокую устойчивость к смыванию дождем и является хорошим инсектицидом, который уничтожит клещей.

Балазо является эффективным не только против паутинного клеща, но и помогает вывести гесеницы яблоневой плодожорки, тлю и клопов.

Прованто Майт – акарицид дачники применяют для виноградника и даже плодовых культур, защищая их от цикалок и медяниц.



Средства от паутинного клеща / Фото Pexels

Что касается народных средств, то используют раствор хозяйственного мыла, который опрыскивают на листья, чтобы уничтожить клещи и предотвратить повторное появление.

Ранее мы уже рассказывали, как бороться с тлей народными средствами – они могут быть чрезвычайно эффективны.

Для обработки используют настой лука или чеснока. Овощи нужно измельчить и залить водой, дать им настояться, а потом опрыскивать виноград. Вместо чеснока и лука, можно использовать луковую шелуху.