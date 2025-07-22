К первым признакам заражения растения паутинным клещом есть следы проколов – светлые точки на листьях, пишет 24 Канал со ссылкой на Prosto Way. Также из-за паутинного клеща листья начинают преждевременно желтеть и опадать. А вот мелкие черные или цветные пятнышки – это клещи, которые можно увидеть под лупой.

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Как избавиться от паутинных клещей?

Сначала удалите все зараженные части растения. Обрезанные листья и стебли нужно сжечь, чтобы не распространить клещей на другие цветы. После этого обработайте растение средством против клещей.

Химические препараты. Подходит "Актеллик", "Актара" и "Фитоверм". Они способны быстро и эффективно уничтожить вредителей.

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Народные средства. Против клещей помогает отвар или настой из чеснока, лука, полыни и одуванчика. Они могут быть эффективными, однако требуют повторных обработок. Для приготовления средства растение нужно измельчить, залить кипятком и дать настояться 12 часов. Далее процедите и разбавьте водой в соотношении 1:5. Опрыскивать жидкостью растения нужно каждых 3 дня, пока не исчезнет клещ.



Методы выведения паутинного клеща / Фото Pinterest

Механические методы. Попробуйте протирать листья и стебли влажной салфеткой, смоченную в мыльном или слабом уксусном растворе. Метод поможет снять паутину и убить определенную часть клещей.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с белокрылкой на огороде – к вашим овощам она даже не приблизится.

Оптимальные условия роста. Паутинный клещ любит теплый и сухой воздух, поэтому растению надо обеспечить влажность и прохладу. Регулярно опрыскивайте растение чистой водой и поливайте, чтобы обеспечить влагой.